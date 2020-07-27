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Viraja hızlı giren hafif ticari araç şarampole uçtu : 4 yaralı

Viraja hızlı giren hafif ticari araç şarampole uçtu : 4 yaralı
Viraja hızlı giren hafif ticari araç şarampole uçtu : 4 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çal Köyü Kayabaşı mevki'inde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 06 BB 7247 plakalı hafif ticari araç Göller Köyü'ne seyir halinde iken viraja hızlı girmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan araçta sürücü ile birlikte bulunan Rafet Özbek, Safiye Korkut ve İbrahim Karasu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa A. sıkıştığı araçtan AFAD ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Ahmet Yıldırım
 

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