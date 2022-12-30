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Viraja hızlı girince kaza yaptılar: 2 yaralı

Viraja hızlı girince kaza yaptılar: 2 yaralı
Viraja hızlı girince kaza yaptılar: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hızlı seyreden otomobil, virajda kaza yaptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.55 sıralarında Muratlı-Tekirdağ Karayolu üzeri Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'dan Muratlı istikametine doğru hızlı seyreden Sercan K. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonu fiyat panosuna çarparak durabilen otomobilde sürücü Sercan K. ile yolcu olarak bulunan Ahmet Y. yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı görerek durumu 112'e bildirmeleriyle olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri intikal etti. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ağır hasar gören otomobil kullanılamaz hale gelirken, kurtarıcı yardımıyla çıkarılarak götürüldü.

Müberra Çelebi

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