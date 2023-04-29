Virajda kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı

Kaza, Başiskele ilçesi Kullar Varyant Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 53 AAS 659 plakalı Mercedes marka tır, yol ayrımındaki virajı alamayınca devrildi. Yan yatarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.T., ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Araçlar kontrollü şekilde tek şeritten geçebildi, kazadan dolayı uzun trafik kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan

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