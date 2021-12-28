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Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da aşırı süratli cip, virajı alamayarak bir evin bahçe duvarına girdi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Virajı alamayan cip bahçe duvarına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, 23.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli 11 SF 337 plakalı cip virajı alamayarak bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler vatandaşların yardımı ile yaralıları sıkıştıkları cipten çıkardı. Kazada yaralanan 3'ü kadın 5 kişi ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada cipin süratli geldiği ve virajı alamayarak bahçe duvarına hızlıca vurduğu görüldü.

Mehmet Buldu - İlkay Altay
 

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