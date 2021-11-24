Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesinden İkisu-Şiran karayolunu kullanarak Trabzon'a giden Burak Aktaş (26) yönetimindeki 34 LG 9013 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Övündü köyündeki keskin virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki uçurumda taklalar atan araç, yamaçtaki ağaçlara takılınca durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Aktaş ile Recep Aktaş (62) ve Fatma Aktaş (64) olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın arka koltuğuna sıkışan Havva Aydın (69) ise AFAD ekiplerinin aracın kapısını kesmesiyle çıkarıldıktan sonra halat ve sedye yardımıyla ambulansa ulaştırılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uğur Bulut

