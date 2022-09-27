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Virajı alamayan otomobil park halindeki araçların arasına daldı

Virajı alamayan otomobil park halindeki araçların arasına daldı
Virajı alamayan otomobil park halindeki araçların arasına daldı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Virajı alamayan otomobil park halindeki araçların arasına daldı - Tıkla İzle

Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çal Caddesi üzerinde ilerleyen Barış Ş. (21) idaresindeki 20 AJ 258 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu virajı alamayıp park halindeki 20 ADG 663, 20 AEV 230 plakalı araçlara daldı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Barış Ş. ise yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat

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