Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Karatepe köyü yolu üzeri kalelerin rampası mevkiinde meydana geldi. Özkan Solak idaresinde 01 D 7388 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Özkan Solak, Selma Solak (35) E.P.(31) ,I.P.(12),H.V.(7) ve H.A.S(14) adlı kişiler yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan kurtarıcı itfaiye personeli tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Selma Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanana diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Selçuk Şavran