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Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Önlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Münir Demir yönetimindeki 34 HJ 7933 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı virajı alamayarak takla attı. Yaklaşık 10 metre takla atarak yol kenarında bulunan nehre düşen otomobildeki S.C., H.C. ve K.T. hayatını kaybederken, sürücü Münir Demir ile yanındaki S.D. ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaydırılırken, nehre düşen araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Metin Tek

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