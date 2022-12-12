Virajı alamayan otomobil, tırın altına girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 11.40 sıralarında ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Celal K. (38) idaresindeki 07 UM 438 TOFAŞ marka otomobil, virajı alamayıp karşı yönden gelen 33 AGY 844 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Celal K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlane K. (36), Menderes G. (54) ve 4 yaşındaki Anıl K. yaralandı.

Geylani Topaloğlu

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