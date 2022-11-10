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Virajı alamayan tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Virajı alamayan tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı
Virajı alamayan tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’da virajı alamayan tır, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı.

Virajı alamayan tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Ergene-Çorlu Çevreyolu bağlantısında meydana geldi. Marmaracık'tan Sağlık istikametine seyrederken çevreyoluna sapan İbrahim T. yönetimindeki 34 EL 3469 plakalı tır, virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü İbrahim T., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç kabininden çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle 1 saat boyunca trafik aksadı.

Hüseyin Tayyar

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