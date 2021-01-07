İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu

Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu
Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu

Mersin'de mısır yüklü tırın, viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği mısırı Mersin'deki tavuk çiftliklerine götüren Nurullah A. yönetimindeki 02 AAD 672 plakalı tır, otoban bağlantı yolundan merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Bulvarına çıkan virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tonlarca mısır yola savruldu.
Kaza sonrası Akbelen Bulvarındaki trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen mısırlar karayolları ekiplerince ikinci bir kazaya meydan vermemek için süpürüldü.

Hüseyin Kar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.