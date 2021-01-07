Virajı alamayan tır devrildi, tonlarca mısır yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği mısırı Mersin'deki tavuk çiftliklerine götüren Nurullah A. yönetimindeki 02 AAD 672 plakalı tır, otoban bağlantı yolundan merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Bulvarına çıkan virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tonlarca mısır yola savruldu.

Kaza sonrası Akbelen Bulvarındaki trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen mısırlar karayolları ekiplerince ikinci bir kazaya meydan vermemek için süpürüldü.

Hüseyin Kar