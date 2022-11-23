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Virajı alamayan tır devrildi, trafik felç oldu

Virajı alamayan tır devrildi, trafik felç oldu
Virajı alamayan tır devrildi, trafik felç oldu

Kocaeli’de virajı alamayan kurşun yüklü tır, yol kenarında devrildi. Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde trafik uzun süre felç oldu.

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm kurşun yüklü E.A. idaresindeki 16 AJY 060 plakalı Mercedes marka tır, virajı alamayınca yol kenarında devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.A.'nın kendi imkanlarıyla tırdan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Ankara istikametinde trafik uzun süre durdu. Kazalı tırın çekilmesi ve yola savrulan parçaları ile döküm kurşunların kaldırılması neticesinde trafik normal seyrine döndü.

Mehmet Ekrem Ceylan

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