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Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi

Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi
Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi

Adıyaman’da virajı alamayan ve metrelerce sürüklenen tırın kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Virajı alamayan tır kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi - Tıkla İzle

Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, gece geç saatte Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek rampasındaki virajda meydana geldi. Enis Büyükaksoy yönetimindeki 42 SB 615 plakalı çuval yüklü tır Adıyaman istikametinden Gölbaşı yönüne giderken virajı alamayarak yan yattı.

Metlerce sürüklenen tır arkasından kıvılcımlar çıkartarak sürüklendi. Kaza yapan tır akaryakıt istasyonunun önünde durarak, oluşabilecek bir facia kıl payı atlatıldı.

Ahmet Arslantaş
 

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