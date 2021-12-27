Virane evde yaşayan yaşlı adam otele yerleştirildi

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 65 yaşındaki Mehmet Olkun isimli vatandaşın derme çatma evde sağlıksız bir ortamda yaşadığını duyarlı vatandaşlar, durumu Ordu Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi. Talimat sonucu şahsın kaldığı eve jandarma ekipleri ile yetkililer giderek, Mehmet Olkun'u evinden aldı, Ordu Valiliği'nin evsiz vatandaşları kışı aylarını geçirmeleri için anlaştığı otele yerleştirdi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Mehmet amcamızın tek başına olumsuz şartlarda yaşadığı yerin bilgisi bu gece bize iletildi. Altınordu Kaymakamımız Erkan Karahan kardeşim ve kahraman jandarmamız olaya hemen müdahil oldu. An itibariyle anlaşmalı olduğumuz otele yerleştirildi. Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerine yer verdi.