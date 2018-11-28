İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Viranşehir'de elektriğin cenazesi kaldırıldı

Viranşehir'de elektriğin cenazesi kaldırıldı
Viranşehir'de elektriğin cenazesi kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, "Elektrik öldü" pankartları açarak tabut taşıdı.

Viranşehir ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden toplum örgütleri, Ceylanpınar Caddesi'nde bir araya geldi. "Viranşehir'de elektrik öldü" yazılı pankartlar açan vatandaşlar, temsili tabut taşıdı. Grup ayrıca ellerinde, "Bu bir zulümdür", "Hocam internet yok", "Fatura var, elektrik yok", "Sıradaki elektrik kesintisi sevip de kavuşamayanlara gelsin", "Sünnetçi misin durmadan kesiyorsun” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa yolunda bulunan parka geçen eylemciler, burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş yaptı. Karadaş, elektrik kesintilerinin keyfi olduğunu iddia ederek yaşanan elektrik kesintilerinin bir an önce son bulmasını istedi. Viranşehir'de yaşlı ve hastaların elektrik kesintileri yüzünden zorluk çektiğini ifade eden Karadaş, devlet yetkililerinin duruma müdahale etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Enver Zencirci

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.