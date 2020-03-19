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Virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı

Virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı
Virüs Çin'de üretilen telefon aksesuarlarına ilgiyi azalttı

Telefon aksesuarı ve yedek parçalarının Çin’de üretilmesinden dolayı tedirgin olan vatandaşlar, aksesuar ile ikinci el cep telefonlarına ilgi göstermemeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü nedeniyle piyasalar etkileniyor. Alınan tedbirler kapsamında kalabalık oluşturan bir çok iş yeri geçici olarak kapanırken, açık olan iş yerlerinden de cep telefonları yedek parça ve teknik servislerin de de işler azaldı.Elazığ'da da telefon aksesuarı ve ikinci el satış yapan iş yerlerinde korona virüsü nedeniyle Çin'de üretilen şarj aleti, pil, kulaklık, kırılmaz cam, koruyucu silikon kılıfı gibi ürünlere ilgi azaldı.

Korona virüsü nedeniyle esnafların zor günler geçirdiğini ifade eden Cep Telefonu Teknik Servis Sahibi Aslan Aslanoğlu (34),“Korona virüsünün ortaya çıkmasından sonra işlerimiz kötü gitmeye başladı. Caddelerde insanlar yok. Çoğu mekanlar kapalı. İnsanlar evlerinden dışarı kolay kolay çıkmıyor. Bu da bizim gibi esnaflara yansıyor. Cep telefonu kılıfları, aksesuarları ve yedek parçaları Çin'de üretildiği için insanlarımız almak ve dokunmak istemiyor. 2.el cep telefonları satıyoruz. Onlara da daha önceki sahipleri ellerini sürdüğü için vatandaşlar almıyor”dedi.

Çin'den cep telefonu parçaları gelmediği için sıkıntı yaşadıklarını da ifade eden Aslanoğlu,“Tamir edilecek cep telefonlarının parçaları olmadığı için tamir edemiyoruz. Korona virüsü bizleri de çok etkiledi. Korona virüsü çıkmadan önce insanlar en azından dışarıdaydı. Rahatlıkla alış veriş yapıyorlardı. En azından günü kurtarıyorduk. Malzeme satıyorduk. Korona ile ilgili vakalar artınca insanlar elini bir şeye sürmek istemiyor. O yüzden işlerimiz bu aralar kötü” ifadelerini kullandı.

Erkan Bay
 

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