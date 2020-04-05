Virüs tahliyesi için 18 saat çalıştılar

Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması maksadıyla hazırlanan infaz paketinin bir an önce Meclis'ten çıkarılması için hızlandırılmış bir takvim işliyor. Bu amaçla Meclis Adalet Komisyonunun önceki gün 11.00'de başlayan görüşmeleri dün sabah 05.00'te tamamlandı. 18 saat aralıksız çalışan komisyon üyeleri, koronavirüse karşı da önlem aldı. Komisyon üyeleri çalışmalarını maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak sürdürdü. TBMM yönetimi, komisyon salonunun girişinde milletvekillerine ve diğer görevlilere koruyucu eldiven ve kolonya da dağıttı. Salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi planlanan infaz paketine eklenen önergelerle, halen kapalı cezaevinde olan bazı hükümlülerinin hangi şartlarda virüs iznine gönderilecekleri belirlendi. Buna göre devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlardan 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlardan ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirenler ile bir yıl veya daha fazla süre kapalı cezaevinde kalanlar, önce açık cezaevine alınacak, ardından da koronavirüs izni kapsamında, evlerine gönderilecek.

SAYI ARTACAK

Cezaevlerinden infaz indiriminden yararlanarak tahliye edileceklerin yanı sıra, koronavirüs iznine gidecek hükümlülerin kapsamının genişletilmesi ile birlikte, cezaevinden çıkacakların sayısının 90 binin üzerine çıkacağı belirtildi. Bu kapsamda 50 bin hükümlünün infaz indiriminden yararlanması, en az 50 bin hükümlünün ise virüs izni düzenlemesi kapsamında ev iznine gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi