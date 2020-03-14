Virüsle evden kolay savaş

Tüm personelin evden çalışması, bazı firmalar için işlerin aksamasına sebep olacağı gerekçesiyle genelde tercih edilmiyor. Neyse ki günümüz teknolojisi ofise gitmeye gerek kalmadan günlük işlerin sıkıntısız şekilde yürütülmesine imkân tanıyor. İşte evde ofis ortamı sunan teknoloji ve dijital çözümler:

İNTERNET BAĞLANTISI

Ev ortamında çalışırken gereken teknolojilerin başında elbette ki internete erişim geliyor. İnternet bağlantısının kalitesi ve hızı ofis dışı çalışmanın da kalitesini belirliyor. Fiber internet bulunan bölgelerde yaşayanların bu konuda şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak fiber altyapının olmadığı lokasyonlarda, internet hızında hâliyle bir düşüş yaşanabiliyor. Bu noktada en kolay çözüm Turkcell'in sunduğu Superbox. 4.5G şebekesi üzerinden 375 Mbps'ye varan hızlarda hizmet veren Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışıyor.

VİDEO KONFERANS

Evden çalışırken ofis personelinin görüntülü görüşmesini sağlayan çeşitli teknolojiler bulunuyor. Cisco firmasının görüntülü görüşme sağlayan cihazlarının yanı sıra Skype gibi uygulamalar da video konferans düzenlemeye imkân tanıyor. Bu uygulamalardan bir diğeri de BiP. İletişim ve yaşam platformu olarak tanımlanan BiP'in görüntülü grup görüşme özelliği, aynı ortamda bulunmayan şirket personelinin cep telefonları aracılığıyla bir araya gelmesine fırsat tanıyor.

DOSYA DEPOLAMA/PAYLAŞIM

Evden ya da ofis dışında çalışırken, şirket sunucularında tutulan belge ve datalara ulaşmak da önemli bir kriter. Bu noktada Windows Live'ın SkyDrive, Google'ın Drive gibi sunduğu bulut uygulamaları var. Tüm kullanıcılarına 5 GB ücretsiz saklama alanı veren Lifebox da istediğiniz belgelere kolayca ulaşmanıza imkân tanıyor.

ORTAK ÇALIŞMA

Ofis dışında tüm personelin ortak işler üzerinde çalışmasına yardımcı olan uygulamalar da bulunuyor. Office 365'in yanı sıra iş takibi için Slack gibi uygulamalarda son dönemde yoğun olarak kullanılıyor. Bulut tabanlı ekip iş birliği uygulaması olan Slack, Skype ya da BiP benzeri bir mailleşme ortamı sunuyor. Dilediğiniz dosyayı Slack üzerinden ekip arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

YEMEK / ALIŞVERİŞ

Ofiste ve evde yemek siparişi vermek istediğimizde en fazla kullandığımız uygulamaların başında Yemek Sepeti geliyor. Yemek molasında ev alışverişinizi gerçekleştirmek isterseniz de Getir ve Banabi gibi uygulamalardan faydalanabiliyorsunuz.

PEKİ YA EĞLENCE

Yemek molası verdiğinizde sevdiğiniz bir filmi ya da kaçırdığınız bir diziyi izlemek isterseniz ilk akla gelen servisler Netflix, BluTV ve Turkcell TV+. Eğer çalışırken müzik dinleyerek konsantre olanlardansanız Spotify, Soundcloud ve fizy gibi uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Eğer canınız gazete veya dergilere göz atmak isterse bu kez size tavsiyemiz Dergilik.

Türkiye Gazetesi