Virüsten aynı aileden 5 kişi 20 gün içinde vefat etti, çocukları herkesi uyardı

Elazığ'da geçtiğimiz yılın sonlarına doğru aynı aileden Cahit Dündar (74), Naci Dündar (62), Mehmet Hanifi Takak (79), Taliha Dündar (77) ve Necmiye Takak (64) Covid-19'a yakalandı. 3 kardeş ve eşleri 20 gün içinde hayatını kaybetti. 20 gün içerisinde 5 ölümle sarsılan aile, kendilerinin de pozitif olmasından dolayı cenazeleri kaldırmakta bile güçlük çekti. 3 kardeş ve eşlerinin cenazeleri merkeze bağlı Harmantepe köyü mezarlığına yan yana defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise son günlerde artan virüs nedeniyle herkesi dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Babasının kanser hastalığından dolayı hastanede tedavi gördüğünü sonrasında Covid-19'a yakalandığını belirten Esma Ceylan Dündar, “Babam kanser hastasıydı, iki ay hastanede yatma süreci oldu. Bu süreçte tedavisi devam ediyordu. Tedavisi devam ederken Ekim ayının sonunda Kayseri'de bir test vermemiz gerekiyordu ve o hafta Kayseri'ye gidip geldik. Bu süreçte amcalarım bizimle birlikteydi. Kardeşleri tedavi bulma amaçlı hastaneye gidip gelmede bize çok yardımcı oldu. Virüs vardı çok dikkat ediyorduk ve babam çok korkuyordu. Zaten bir hastalıkla mücadele ediyor, ölümle burun buruna düşüncesini hiçbir zaman kafasından atamıyordu. Hiç beklenmedik bir şekilde o ölüm daha da hızlı bir şekilde sizi bulacağı düşüncesi onu daha da korkutuyordu. Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak ve ziyaret etmek için hepimiz tek tek hastane odasına giriş yapıyorduk. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorduk, çift maskeli ve eldivenli bir şekilde. Ama olmadı. Virüs geldi, onu da buldu ve o süreç çok hızlı bir şekilde birkaç günün içerisinde oksijen seviyeleri düşmeye başladı. Kronik bir hastalığı vardı, beyin metastazı geçirmişti ve kimse virüsten şüphelenmedi. Hiç beklemediğimiz bir anda bir telefon geldi 'babanızı entübe edeceğiz' dediler. Babamı entübe ettiler ve başka bir hastaneye gönderdiler. O hastanede yapılan testlerde virüs olduğu anlaşıldı. Virüs o ciğerleri çok hızlı bir şekilde komple parçalamıştı. Babamın entübe edilmesinden 4-5 gün sonra vefat haberini aldık ve bu süreçte yanında olamadık. Çünkü ailemizin geri kalanını birçoğu virüs kapmıştı. Amcalarım onun için mücadele ederken onlar da virüs almışlardı ve cenazesine katılamadılar” dedi.

“Size bir şey olmuyor ayaktasınız ama en sevdiğinizin ölümüyle sınanıyorsunuz”

Covid-19 salgınından dolayı 20 gün içinde 5 yakınlarını kaybettiklerini anımsatan Dündar, “Bu virüsü hasta ya da sağlam bir insan üzerinden düşünüyorsunuz ya bir de bunun cenaze halini düşünün. Cenazeniz sahipsiz bir şekilde tabutuna el sürecek bir adam bulamıyorsunuz. İnsanların korku dolu bakışlarıyla karşılaşıyorsunuz ve aynı durumu onlara yaşatmamak için bir şey söyleyemiyorsunuz. Babamdan iki gün önce yine virüsten dolayı amcamın vefat haberini aldık. Ondan sonraki hafta bir ölüm haberi daha, eniştemizi kaybettik. Ondan sonraki hafta yengemiz ve en son hafta halamızın vefat haberi geldi. Ne kadar dikkat edersek edelim, çift maskelerle bana bir şey olmaz düşüncesiyle gittiğiniz yerlere lütfen dikkat edin. Çünkü insanın aklı almıyor, bu hastalık gelip sizi bulmadan bakmışsınız ki hastasınız. O yüzden lütfen, biliyorum içerisinde hastaneye gitmek zorunda olan kişiler var, gidip geldiğiniz zaman aile bireyleriyle aynı ortamda bulunmayın çünkü bunun vebali çok büyük. Size bir şey olmuyor ayaktasınız ama en sevdiğinizin ölümüyle sınanıyorsunuz. Lütfen herkes dikkat etsin, rehavete kapılıp da böyle bir şey yaşamayın” diye konuştu.

“Bir hastamızın üzüntüsünden dolayı ailemizden 5 kişiyi kaybettik"

Covid-19'dan dolayı annesi Necmiye ve babası Mehmet Hanifi'yi kaybeden Murat Yılmaz ise "Bizim en son herkesin bir araya geldiği aile ziyaretimiz oldu. Ondan sonra herkesin virüs olduğunu düşünüyoruz. O yüzden diyorum ki, aile ziyaretleri, kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Aslında tedbirlere çok dikkat ediyorlardı. Bir dayımın kanser olmasından dolayı ziyaretler sıklaştı. Onun tedavi sürecinde herkes destek olmak için hastaneye yoğun bir şekilde gidip geliyorlardı. Son dönemde de bu tedbirler biraz unutuldu. Aile içinde de bu tedbirler unutuldu. Büyük ihtimalle bu tedbirleri gevşetince virüsü buradan kaptılar. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Aile ziyaretleri oldu, bir hastamızın üzüntüsünden dolayı ailemizden 5 kişiyi kaybettik. Sadece 5 kişi değil aynı zamanda yaklaşık 15 kişi virüsü aldı. Çok şükür diğerlerini kurtardık ama annemi, babamı, dayılarımı ve yengemi kurtaramadık. Düşünün dayınız vefat ediyor içiniz yanması gerekirken en yakınınız anneniz ve babanız ölüyor. Yani artık düşünemiyorsunuz çünkü insana en yakını daha acı veriyor. Benim insanlara mesajım, bu tedbirleri kesinlikle bırakmasınlar. Aile içi toplanma ve ziyaretleri şu pandemi sürecinde biraz ertelesinler. Çünkü bizim vefat eden yakınlarımız tedbirleri önceden çok iyi almışken, bir anlık bu gaflete kapılıp tedbirleri gevşettiği için hepsi birden bu virüsü aldı. Bu süreçte çok büyük acılar yaşadık. Yani bana bir şey olmaz düşüncesini bir kere kafadan çıkartacağız. Dikkat edip kalabalık ortam ve aile ziyaretlerine, cenazelere, düğünlere gitmeyi bu süreçte erteleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hepimizde çok büyük acılar yaşadık”

Annesi Taliha ve babası Cahit 'i kaybeden ve Covid-19'a yakalanarak yaklaşık bir ay hastanede yatan Nihal Baykara (50) da “Ben de bu virüsten annemi, babamı, halamı, eniştemi ve küçük amcamı kaybettim. Aileden 5 kişiyi kaybettik. Sonra kardeşlerin hepsi halamlarda bir araya gelip toplandılar. Orada büyük ihtimalle maskesiz bir şekilde oturdular. Çünkü benim babam ve annemin kronik hastalıkları vardı, onlar tedbirlere çok dikkat ederlerdi. Kardeşlerin bir anlık gafletle bir arada oturması sonucu virüs oldular. Ben Kayseri'ye gitmeden önce en küçük amcamı hastanede ziyaret ettik ve kanser hastalığından dolayı artık ben amcamı göremem ve oradayken amcamın vefat haberini alırım diye düşündüm ama annem, babam ve halam hiç biri aklıma gelmemişti. Hepimiz de çok büyük acılar yaşadık. Ben de bazen internetten haberler okuyorum. Virüs var, gençlerimizden pandemiyi alaya alanlar var. İnsanın başına gelmeyince bilmiyor. Biz bunu acı bir şekilde hissettik, yaşadık. Gerçekten çok acı bir deneyimdi, Allah bir daha vermesin” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yeşilırmak - Kamil Can Kılıç