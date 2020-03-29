Virüsten hususi kaçış

Ayrıca, tedbirlerin yetersiz kalması durumunda bakanlığın önümüzdeki günlerde, özel araçlarla yapılan seyahatlere yönelik bir kısıtlama yapabileceğine dair ek genelge yayınlayabileceği ifade ediliyor.

YURT DIŞINDAN GELEN ARACA EK SÜRE

Bu süreçte yurt dışından araçlarıyla Türkiye'ye gelen vatandaşların durumu da belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresinin, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.



Türkiye Gazetesi