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Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor

Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor
Virüsü belirtisiz vakalar yayıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka artışı devam ederken, bilim insanları asemptomatik yani belirtisiz vakalar yüzünden salgının boyutlarının sanılandan daha büyük olabileceği uyarısında bulunuyor.

Covid-19'dan etkilenen kişi sayısı bütün dünyada 21 milyona doğru gidiyor. Bu sayının teşhis konmuş vakalar olduğunu belirten uzmanlar gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), asemptomatik vakaların oranının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını belirtiyor. Araştırmalar koronavirüs vakalarının yüzde 16'sının virüsü taşıyan ancak hastalık belirtisi göstermedikleri için bunun farkında olmayan kişiler tarafından bulaştırıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye Gazetesi

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