Virüsü hiçe sayıp, karantinayı deldiler: Kimisi otobüste, kimisi de aracında yakalandı

Ülke genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler, 24 saat esasına göre devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında yolcu otobüsleri ve özel araçlar tek tek durduruldu. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan denetimde, kişilerin 'HES kodu' kontrolleri gerçekleştirildi.

Anne 'pozitif', oğlu 'temaslı'

Bölge Trafik Kontrol Noktasında polis ekiplerince yapılan denetimde, 'riskli' guruptaki 'temaslı' oğlu M.O. ile birlikte İstanbul'dan Bitlis'e giden anne A.O.'nun Covid-19 PCR testinin 'pozitif' olduğu tespit edildi. Polis, anne ve oğlunu otobüsten indirdi, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını riske attığı gerekçesiyle anne A.Y. ile otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.

'İdare et' dese de cezadan kurtulamadı

Özel hususi aracıyla Ankara'dan Çorum'a giden bir başka 'riskli' gruptaki C.Y. isimli vatandaş ise 'HES kodu' denetimine takıldı. Filyasyon görevlisine durumu 'idare et' dese de 4 bin 50 lira ceza yemekten kurtulamadı. C.Y, Ankara'da PCR testi yaptıran C.Y, 24 saat süreyle kendisini izole etmediği için 'riskli' grupta yer aldığı belirlendi. Burada yapılan işlemlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir pansiyonda karantinaya alındılar.

Hasan Ay



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