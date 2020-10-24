Visca'dan 2 haftada 3 gol

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada sadece 1 puan toplayıp, gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertlilerde gidişat tersine dönmüş durumda. Geride kalan haftada deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Antalya galibiyetiyle puanını 7 yaptı.

Visca kendine geldi

Sezona alışılagelmiş performansından uzak başlayan Edin Visca, adeta son iki haftada kendini buldu. Bosna-Hersekli futbolcu, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti. Antalyaspor müsabakasında da 2 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, son iki haftada 3 kez rakip ağları sarsmış oldu.

Turuncu-lacivertli forma altında ligdeki gol sayısını 79 yapan Visca, ayrıca Başakşehir'in yeni sezonda iç sahada attığı ilk gole de ismini yazdırdı.

Edin Visca, en son 2019-2020 sezonunun 20. haftasında 3-1 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde iki gol birden atmıştı.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

