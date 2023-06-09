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Vitor Baia: 'Hakan ve İlkay mükemmel oyuncular'

Vitor Baia: 'Hakan ve İlkay mükemmel oyuncular'
Vitor Baia: 'Hakan ve İlkay mükemmel oyuncular'

Yenikapı’da düzenlenen Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda forma giyen Portekizli eski kaleci Vitor Baia, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan’ın mükemmel oyuncular olduğunu söyledi.

Vitor Baia: 'Hakan ve İlkay mükemmel oyuncular' - Tıkla İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Festivali'nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası yapıldı. Turnuvada Nesta'nın takımında forma giyen Portekizli eski kaleci Vitor Baia, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki Türk futbolcunun finalde karşılaşacağının hatırlatılması üzerine Vitor Baia, “Milli takımlarından iki mükemmel oyuncu. Herkes onları tanır. Her an maçın gidişatını belirleyebilirler. Çünkü ceza sahası dışından mükemmel şutları var. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Her ikisi de bir sonraki Avrupa şampiyonu olabilir” şeklinde konuştu. ‘Şampiyonlar Ligi'nde oynamak sana nasıl hissettirdi?' sorusuna ise Baia, “Harika. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tüm oyuncuların kariyerlerinin zirvesidir. Görmek istediğimiz şey bu, bunun için oynuyoruz” cevabını verdi.

Yunus Emre Öztaş - Oğuzhan Ort

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