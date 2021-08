Vitor Pereira: “Mutluyum, bu ruhla devam etmemiz gerekiyor”

Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

“Mutluyum, bu ruhla devam etmemiz gerekiyor”

Pereira, zor bir maç oynadıklarını belirterek, “Yoğun bir haftaydı bizim için. Finlandiya'ya seyahat ettik ve orada sentetik çimde bir maç yaptık. O maçın da duygusal yükü ağırdı, çünkü gruplara kalmak istiyorduk. O maçı tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndük ve İzmir seyahati başladı. Gerçekten çok büyük bir takım ruhu sergiledik. Oyuncularım çok özgüvenli oynadılar, iyi bir takıma karşı ve motive bir takıma karşı oynadılar. Çünkü onlar da ilk iki maçlarını kazanmışlardı. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ama 2-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız futbolcularımızla gurur duyuyorlardır diye düşünüyorum. Oyuncularımıza şapka çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutluyum, bu ruhla devam etmemiz gerekiyor” dedi.

“Herkes birlik olmuş durumda”

Bir spor yorumcusunun kendisini Che Guevara'ya benzettiğinin sorulması üzerine Pereira, “Daha önce çok fazla isim taktılar ama bu tarz bir isim takmamışlardı. Tabii ki bu takımının ortaya koymuş olduğu ruhta en büyük pay oyuncularımın. Çok iyi çalışıyorlar ve birlik halindeler. Henüz yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli oyuncular, genç oyuncuları koruyor ve onlara yardım ediyor. Herkes takıma yardım etmek için hazır. Bunun için de oyuncularımızı tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunlar taktik ve sistemden daha önemli şeylerdir” diye konuştu.

“İlk yarıdaki oyun tarzımız benim hatamdı”

Pereira, ilk yarıda pozisyon üretmek anlamında sıkıntı yaşadıkları sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“Devre arasında oyuncularıma ben ve teknik ekibim yardım etmeye çalıştık. Bunları uyguladığımız zamanda da ikinci yarının başında ürettiğimiz gol pozisyonlarını yakaladık. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. Teknik direktörün işi, oyuncularına yardım etmek ve hatalarını düzeltmektir. Belki de ilk yarıdaki oyun tarzımız benim hatamdı. Çünkü rakibin arkada çok fazla boşluk bırakacağını söylemiştim oyuncularıma. Onlar da sürekli uzun top oynadılar. Fakat bizim oyun tarzımız bu değil. Biz topa sahip olan ve çeviren bir takım görüntüsü sergilemek istiyoruz her zaman. İkinci yarıda bunun düzelttik. Oyuncularım da bunu çok iyi bir şekilde uyguladılar. Bu şekilde iki gol bulduk ve daha fazla da bulabilirdik. Planımız tuttu ve iyi gitti. Her zaman böyle olmayabilir.”

Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Pereira son olarak, Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medya üzerinden kendisinin fotoğrafını paylaşarak “Vardır bir bildiği” sloganının üretildiği sorusunu yanıtladı. Pereira, “Ben ve ekibim her zaman oyuncuları geliştirebilmek için çok fazla çalışacağız. Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok özel. Bu tutkuyu ve sevgiyi her zaman hissediyorsunuz. Geri gelme sebeplerimden birisi de bu. Ben bu sevgiyi gittiğim her yerde hissettim. Dünya'nın neresine gidersem gideyim orada Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği sevgiyle karşılaştım. Onlar da dürüst ve karakterli bir şekilde işimi yapmaya çalıştığımı görüyorlar. Onlara kalpten teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımız da olacaktır ama biz birlik olursak eminim sezon sonunda hepimizin kutlamak için sebepleri olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün. Türk halkının Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Salih Yılmazsoy