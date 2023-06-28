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Vitto Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

Vitto Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'da
Vitto Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'da

P. Karşıyaka, Vitto Brown’un 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, play-off finalleri biter bitmez takımdaki oyuncularla sözleşme görüşmelerine başladı ve Erick McCollum ile Deniz Kılıçlı'nın mukavelesini 1 yıl, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı'nın sözleşmesini de 2'şer yıl uzatmıştı. Kaf-Kaf son olarak da Vitto Brown 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini Amerikalı oyuncunun söylediği şarkıyla duyurdu.

Hasan İnce
 

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