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Viyadükten atladı, beton zemine çakıldı

Viyadükten atladı, beton zemine çakıldı
Viyadükten atladı, beton zemine çakıldı

Beykoz’da viyadükten aşağı atlayan şahıs, beton zemine çakılarak hayatını kaybetti. Olayı uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin 55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Beykoz Çiğdem Mahallesi'nde yaklaşık 60 metre yükseklikteki Aydemir Canefe viyadüğünden atlayan bir şahıs hayatını kaybetti. Şahsın 55 yaşlarında olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisi verildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Atlayan şahsın düştüğü metal çitlerle çevrili geniş alana girilebilmesi için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin telleri kesmesiyle, polisin incelemeleri hız kazandı.

Olayı evinin balkonunda otururken uzaktan gördüğünü anlatan vatandaş, önce viyadükten aşağı düşen bir cisim gördüğünü, bacakların iki yana açılmasıyla bunun bir insan bedeni olduğunu fark ettiğini söyledi.  

Caner Evyapan - Metin Başar

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