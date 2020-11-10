Viyana saldırısında yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta Viyana'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Viyana terör saldırısı hakkında polis yetkilerinden açıklama geldi. Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Puerstl yaptığı basın açıklamasında, terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimseden yardım almadan tek başına hareket etmiş olabileceğinin altını çizdi. Puerstl, “Şu ana kadar saldırganın yalnız olduğu teorisinden ayrılmamız için hiçbir belirti bulunmuyor. Soruşturmanın konusu, saldırganın evinden olay yerine geldiği alanı kapsıyor” ifadelerini kullandı.