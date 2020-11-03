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Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı

Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı
Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Avusturya’da silahlı saldırı! - Tıkla İzle

Avusturya içişler Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristin öldürüldüğü duyurulurken 1 vatandaşın da hayatını kaybettiği bildirildi. Viyana sağlık kurumundan yapılan açıklamada da, olay yerinde halktan 7'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kurz: "İğrenç bir terör saldırısı"
Avusturya Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP), yaptığı açıklamada, "Pazartesi akşamı Viyana şehir merkezinde meydana gelen olayları "iğrenç bir terör saldırısı" olarak kınıyorum. Terörizmden asla korkmayacağız ve bu saldırılarla her türlü yolla mücadele edeceğiz." dedi.

Başbakan Kurz, Viyana'daki saldırıda: "Bütün ülkenin düşünceleri kurbanların yanında"dedi.
Kurz konuşmasında, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde harekete geçecek. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabilmiş olmalarına sevindiğini‘‘ söyledi.

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Mehmet Emin Avcı
 

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