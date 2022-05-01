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Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor’un şampiyonluğu Avusturya’nın başkenti Viyana’da coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, yurt dışında da bordo-mavili taraftarlar sokaklara indi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.

Mehmet Koca

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