İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen kendilerini tehlikeye atarak yaralanan polis memurunu ambulansa taşıdı.

Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı - Tıkla İzle

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Sokağa çıkma yasağının başlaması öncesi kahve içmek için Schwedenplatz'a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, bir polis memurunun ağır yaralandığını fark ederek memuru ambulansa taşıdı. Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz Türk asıllı Müslümanlar olarak terörün her türlüsünden nefret ediyoruz. Avusturya'nın yanındayız. Viyana ile birlikteyiz. Ne olursa olsun her zaman insanlara yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, halkı evde kalmaya çağırarak, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nehammer, vurulan saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

MÜCAHİT KARMIŞ
 

İLGİLİ HABER
Avusturyadaki silahlı saldırıda ölü sayısı 3e yükseldi Avusturya’daki silahlı saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi
İLGİLİ HABER
Türkiyeden Avusturyaya dayanışma mesajı Türkiye’den Avusturya’ya dayanışma mesajı
İLGİLİ HABER
Avusturyadaki terör saldırısına Türkiyeden tepkiler Avusturya'daki terör saldırısına Türkiye'den tepkiler
İLGİLİ HABER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sizlerle gurur duyuyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Sizlerle gurur duyuyoruz'

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.