'Vize serbestisi en az 1 buçuk yıllık bir süreç'

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre 2016 yılında Türkiye'den hiç iltica başvurusu yokken, bugün 17 bin sığınma başvurusu olduğu öğrenildi. Yetkililer, bunun son dönemde ortaya çıkan çok ciddi bir rakam olduğunu, çok büyük bir bölümünün FETÖ'cü olduğunu, bir kısmının da PKK bağlantılı olabileceğini aktardı. Yetkililer, Türk cezaevlerinde FETÖ'cülere işkence uygulandığı gibi iddiaların olduğunu da olduğunu belirtti.

YETKİLİLER AB ORDUSUNU DEĞERLENDİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir AB ordusu kurulması önerisinde bulunmuş, bu öneriye birçok ülkeden çeşitli tepkiler gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, "Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir" şeklinde tepki göstermişti. Son olarak Danimarka, Avrupa ordusu fikrini desteklemediğini açıklamıştı. Konuya ilişkin Türk yetkililerden yapılan açıklamada, "AB ordusu kurulsun demekle AB ordusu kurulmaz. Türkiye'siz ve NATO'suz bu mümkün değil" denildi.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN TAKVİM

31 Mayıs'ta Türkiye ile AB arasında kalan kriterler konusunda yapılan teknik görüşmelerde Brüksel tarafından sadece AB'ye uyumlu pasaportlar konusundaki kriterin yerine getirilmesi için atılan adımlar yeterli bulunmuştu. Geriye "terörle mücadele mevzuatı", "kişisel verilerin korunması", "adli işbirliği" gibi kriterler kalırken, AB Türkiye'nin terörle mücadele yasasında da değişiklikler talep ediyor. Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri göz önünde bulundurulursa vize serbestisi en az bir buçuk yıllık süreç. Türkiye elbette bu süreci hızlandırabilir. AB'nin en kararlı durduğu noktalardan biri yüz kapatma. Türkiye'de doğrudan terör suçu kapatma kapsamına giriyor ancak birçok ülkede başka suçlardan dolayı da yüzün kapatılması söz konusu" denildi.

Yağmur Yıldız