Vladimir Putin: “Libya sorunu bölgesel değil global bir sorun”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Moskova'da kabul etti. Putin, Merkel ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerine ait detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

Putin yaptığı açıklamada, Merkel ile ikili ilişkilerin görüşülerek ekonomik, politik ve kültürel konularda kilit meselelere değinilmesinin yanı sıra küresel sorunların da konuşulduğunu belirterek, “Almanya dış ekonomideki partnerlerimiz arasında ikinci önemli yere sahip. İlk sırayı Çin alıyor. Son 2-3 aylık dönemdeki Almanya-Rusya arasındaki ticari hacim 43.8 milyar doları bulmuş durumda. Alman yatırımcıların Rusya'da ki yatırım payı 20 milyar dolar. Rusya ve Almanya ayrıca enerji konularında da çok ciddi projelere sahip iki ülke. Rus gazının, Ukrayna üzerinde transit geçişine dair konuları da değindik. 31 Aralık'ta Ukrayna ve Rusya arasında yapılan gaz anlaşmasının önemine de tekrar hatırladık” ifadelerini kullandı.

Libya'daki gerilime de değinen Rus lider, “Libya'da devam eden sorunları da ele aldık. Libya sorunu bölgesel değil global bir sorun. Terörist eylemler artıyor ve Avrupa'ya olumsuz etkileri oluyor. Bu kriz diğer ülkeleri yasal olmayan göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucu ticareti gibi konularla etkiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile de bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir. Türk hükümeti ile İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında Sayın Merkel'i bilgilendirdim” açıklamasında bulundu.

Suriye'de uzun yıllardır yaşanan krizi de ele aldıklarını açıklayan Putin, “Suriye konusunda ise yakın zamanda Şam'a yaptığım ziyarete ve Beşar Esad ile yaptığım görüşmeye dair konularda da Sayın Merkel'i bilgiler verdim. Suriye adım adım barış dolu bir hayata geri dönmeye devam ediyor” dedi.

Putin, İran'ın nükleer programını da değerlendirdiklerini ifade ederken, Ukrayna'daki duruma ilişkin olarak, “Ukrayna'nın doğusundaki barışın devam edebilmesi için Minsk anlaşmasının uygulanmaya devam edilmesinin kaçınılmaz bir seçenek olduğu konusunda da hemfikiriz. Yakın zamanda Normandiya Dörtlüsü formatında gerçekleştirdiğimiz görüşmedeki aldığımız kararların hayata geçirilmesi çok önemli. Ukrayna hükümetinin, Donbas Bölgesi için özel statü verilmesi konusuna ilişkin kendi kanunlarında değişiklikler yapması, barışın sağlanması adına çok önemli bir adım” ifadelerinde bulundu.

Bekir Keskin