Vladimir Zelenskiy: '4 yerleşim alanı Rus ordusundan geri alındı'

Rusya'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Ukrayna ordusu da bu bölgelere başlattığı taarruzlarda hızla ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bugün başarılı operasyonlar sonucunda bazı yerleşim alanlarını geri kazandığını duyurarak, "Bugün Herson Bölgesi'nde Mala Oleksandrivka'da başarılı bir operasyonel - taktik taarruzlarda bulunan grubu tanımak istiyorum. Eylemleriniz sonuç verdi ve daha fazlası olacak. Gün boyunca Petropavlivka, Novohryhorivka ve Novovoskresenske sözde referandumlardan kurtarıldı ve istikrara kavuşturuldu. Harekat hala devam ediyor. İşgalcilerin şehirlerimize karşı kullanmaya çalıştığı İran yapımı altı insansız hava aracını bugün düşürmeyi başaran hava kuvvetlerimizin askerlerini de tanımak istiyorum" diyerek Ukrayna ordusundan övgüyle bahsetti.

Erhan Altıparmak





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