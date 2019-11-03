Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi. Saat 08.45'te start alan engelli yarışçılar finişe doğru hareket etti. Saat 09.00'da ise 4 bin atletin yer aldığı 42 km maratonun startı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verildi. 33 bin koşucunun yer aldığı 15 k koşusunun startı ise 09.15'te verildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareket ettiği halk koşusu ise 09.45'te başladı. Halk koşusunu finişi ise Vodafone Park Stadyumu'nda görülecek.

Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu