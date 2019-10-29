Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda koşmak için son fırsat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'na katılmak için son fırsat 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Maraton ve Spor Fuarı'nda olacak. "İstanbul Senin, Durma Koş!" sloganı ile 106 ülkeden 37 bin çipli koşucuyu ağırlamaya hazırlanan Vodafone İstanbul Maratonu için kayıt tarihlerini kaçıranlara 3 gün boyunca sınırlı kontenjanla kayıt imkânı sunulacak. 3 Kasım Pazar günü koşulacak yarışta yerini almak isteyenler Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda seçecekleri bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek koşulu ile geç kayıt imkânlarından yararlanabilecek.

Rekor katılım ile koşulacak

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu kaydı ile rekor kıran Vodafone İstanbul Maratonu, 41'inci yarışında bir rekora daha koşuyor. Yoğun talep üzerine kayıt kontenjanları bu yıl 37 bine çıkarılmıştı. Öte yandan maratonda bu yıl 33 bin çipli sporcunun yarışacağı 15 kilometre parkuru ise "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını almaya hazırlanıyor.

Geç kayıtların 31 Ekim'de tamamlanması bekleniyor

Maraton ve Spor Fuarı'nda her yıl geleneksel olarak sınırlı kontenjanla sunulan geç kayıtların bu yıl fuarın ilk günü, 31 Ekim Perşembe günü tamamlanması bekleniyor. İki kıta arası koşucu unvanını almak isteyen ama kayıt sürelerini kaçıran sporcuların fuarın ilk günü kontenjanları doldurması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

3 kategoride koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. 15K parkuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak, Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü'nün altından başlayarak, Dolmabahçe'de sona erecek.

Vodafone İstanbul Maratonu'na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.