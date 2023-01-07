Vodafone Business 2022'de 2,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

Vodafone Business, 2022 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Vodafone Business'ın bulut teknolojileri, nesnelerin interneti ve siber güvenlik ve birlikte işletmelere özel sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 2,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. İşletmelerin öncelikle iş süreçlerini sürdürebilmelerini sağlayan Vodafone Business, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğu uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 2022 yılını şu şekilde değerlendirdi:

“İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla Vodafone Business olarak, 2022 yılında daha iyi bir gelecek için adımlar attık ve dijital dönüşümün hızlanmasına katkı sağladık. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını bir güvenilir teknoloji danışmanı yaklaşımıyla analiz ederek başta bağlantı, bulut teknolojileri, IoT ve siber güvenlik olmak üzere sunduğumuz uçtan uca çözümlerle kendi işlerine odaklanmalarına destek olduk. 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile işletmeleri yeni nesil bağlantı altyapısı ile buluşturduk. IoT çözümlerimiz ile işletmelerin iş süreçlerindeki verimliliklerini artırmasına imkan sağladık. Bulut çözümlerimiz ile müşterilerimize daha güvenli ve esnek bir dijital altyapı sunduk. KOBİ'lerin daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici raporlar hazırladık ve kritik paydaşlarla istişare ettik. Her işletmenin ihtiyacına uygun, kişiselleştirilmiş farklı çözümler sunarak verimliliklerini artırdık. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğumuz uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına 2023 yılında da destek olmaya devam edeceğiz.”

Bulut teknolojilerinde yüzde 120 büyüdü

Vodafone Business, bulut teknolojileri hizmetleriyle 2022 yılında yüzde 120 büyüme gerçekleştirdi. Tüm dünyada 28 ülkede toplam 800 bin metrekare veri merkezi alanı ile hizmet veren Vodafone Business, Türkiye'de İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir'de yer alan veri merkezlerine, yılın sonuna doğru açılışını gerçekleştirdiği Ankara'yı da ekleyerek veri merkezi sayısını 4'e çıkardı. Vodafone Business, sanal sunucu kurulumunu işletmelerin kendi kendine maksimum 30 dakikada yapacakları self servis müşteri portalını da devreye aldı. Altyapının yanında, IT hizmetleri tarafında yaklaşık 250 kişilik bir kadroyla yönetilen hizmetler alanında da müşterilerine hizmet veren Vodafone Business, sunucuların izlenmesi, yönetimi, veri tabanı yönetimi, yedeklenmesi gibi uçtan uca tüm hizmetleri, kurduğu hizmet yapısıyla verirken hizmetlerini de özel araçlar üzerinden 180'in üzerinde metrik ile izliyor. Vodafone Business tüm veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor.

Red Bulut platformu hayata geçirildi

Kaynakları kısıtlı olan KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda ihtiyaçlarının belirlenmesinde bir desteğe ve beraberinde bir danışmana ihtiyacı olmasından yola çıkan Vodafone Business, ihtiyacı olan hizmeti tek bir noktadan satın almak isteyen KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak bulut tabanlı yazılımlara tek bir platformdan ulaşabileceği, derinlemesine bilgi edinme deneyimini dijital olarak yaşayabileceği ve ürünlerin detaylarına erişip bilgi alabileceği Red Bulut platformunu işletmelerin hizmetine sundu. Hibrit bir pazaryeri olan Red Bulut, KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan araç ve yazılımların tek bir noktada yer aldığı ve KOBİ'lerin dijitalleşme ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabildiği bir platform olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bir KOBİ kalkınma projesi olan Red Bulut ile Vodafone Business, önümüzdeki yıl KOBİ'lere yönelik eğitimler, demolar ve chatbot'lar sunmayı hedefliyor.

Kurumsal müşterilere dijitalden hat satın alma hizmeti sunmaya başladı

Vodafone Business, dijitalden hat satın alma kanalını kurumsal müşteriler için hizmete açtı. Vodafone Business, dijitalden hat satın alma hizmeti ile kurumsal müşterilerinin herhangi bir şubeye gitmeden bulundukları yerden hatlarını Vodafone'a taşımalarına imkân sağlıyor. Kurumsal müşteriler web sitesi üzerinden tarifeleri ve tarifelerle ilgili tüm detayları inceledikten sonra kısa bir süre içinde hat taşıma ya da yeni hat satın alma işlemlerini başlatabiliyor. Hattını taşımaya karar veren kurumsal müşteriler ‘Vodafone'lu Ol' butonuna tıklayarak tarifeleri ve ücretlerini görebileceği bir sayfaya yönlendiriliyor. Müşteriler her bir hat için farklı bir tarife seçimi yapabiliyor. Yeni hat alımı yapıldığında ise numara arama seçeneği sayesinde müşteri numara havuzundan istediği hattı seçebiliyor. Son aşamada ise müşterilerden yasal belgelerin alınması, SIM kartların teslimi için işyeri adreslerine kendilerinin belirlemiş olduğu randevu saatinde kurye ile hizmet veriliyor. Böylece müşteri bulunduğu yerden ayrılmadan işlemlerini tamamlayabiliyor.

‘Türkiye'de KOBİ'lerin Dijitalleşme Eğilimleri' Raporu yayınlandı

Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan KOBİ'lerde dijitalleşme yoluyla elde edilecek verimlilik artışları ve performans kazanımlarının, ülkemizin ekonomik büyümesi açısından kritik bir role sahip olduğundan yola çıkan Vodafone Business, Türkiye'de dijitalleşmenin KOBİ'lerin performansını nasıl etkilediğini anlamak ve bu alandaki ihtiyaçları belirlemek amacıyla Politika Analiz Laboratuvarı ile birlikte ‘Türkiye'de KOBİ'lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu'nu hazırladı. Araştırma sürecinde elde edilen bulgular ile ülkemizin dijitalleşme konusunda genel performansının yanı sıra KOBİ'lerin dijitalleşme yetkinlikleri ve ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde yorumlandı. Ankete katılan firmaların yaklaşık dörtte üçü dijitalleşme konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda en fazla yatırım yaptığı çözümlerin başında siber güvenlik sistemleri geldi. Yapılan yatırımların yanında dijitalleşmeyi getiren temel çerçevelerden biri ise firma kültürü olarak karşımıza çıktı. KOBİ'ler dijitalleşme yatırımı yaparken en önemli üç beklentisini, verimlilik artışı, ciro artışı ve tüketici beklentilerini karşılamak olarak belirtti.

‘Dijital Danışmanım' KOBİ'lerin hizmetine açıldı

Vodafone Business, ‘Türkiye'de KOBİ'lerin Dijitalleşme Eğilimleri' raporundan yola çıkarak işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefiyle Dijital Danışmanım platformunu hayata geçirdi. Dijital Danışmanım platformu; KOBİ'lere, ‘Dijital Beceriler ve Verimlilik', ‘Dijital Güvenlik' ve ‘Uzaktan Çalışma' olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veriyor. ‘Dijital Beceriler ve Verimlilik' alanında KOBİ'lere verimlilik sağlamak, müşterileri web sitesine çekmek, çevrimiçi hizmet sunmak ve mevcut teklifleri geliştirmek gibi temel unsurlarda bilgi veriliyor.

‘Dijital Güvenlik' alanında, KOBİ'lere çevrimiçi güvenlik ve siber dolandırıcılık konularında bilgi sunularak, ne tür bir korumaya ihtiyaçları olduğu, çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalacakları ve riskleri çalışanlara nasıl iletecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. ‘Uzaktan Çalışma' alanında ise KOBİ'lere çalışanlarının iş birliği içinde nasıl çalışacakları, motivasyonlarını nasıl koruyacakları ve çalışanların refahının hangi olumlu adımlarla desteklenebileceği konularında yol gösteriliyor. Vodafone Business, Dijital Danışmanım platformu ile önümüzdeki yıl 10 binden fazla kişiye fayda sunmayı hedefliyor.

Vodafone Grubu'nun, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın önde gelen IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer aldığı belirtildi. Şu anda 190 ülkede 150 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyor. Bu rakam Türkiye'de ise 3 milyonu aştı. 2013 yılında ilk defa IoT alanında Gartner tarafından lider seçilen Vodafone Business, üst üste 8 yıldır da Nesnelerin İnterneti Bağlantı Servislerinde lider seçilmeye devam ediyor. 2022 yılında Dünya Çapında Yönetilen IoT Bağlantı Servisleri için Gartner tarafından ‘Customers Choice' seçilen Vodafone Business, Türkiye'de IoT pazarına yön vermeyi önemli misyonlarından biri olarak görüyor.

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz, bağlantılı araç teknolojisiyle araçları akıllandıran ve sürüş güvenliğini sağlamaya destek veren Vodafone Business sürücü davranış analizi çözümünü kullanıyor.

Linde Gaz'ın raporlamasına göre Vodafone Business'ın bu çözümü bugüne kadar toplam bin 725 adet vakayı engelledi ve operasyonu potansiyel vaka olmadan önce durdurdu. Bu da her ay yaklaşık 61 adet ve günlük 2 adet potansiyel vakanın önüne geçildiğini, günlük olarak da 1 insanın hayatının kurtarıldığını gösteriyor.

Birçok büyükşehir belediyesi ile çalışan Vodafone Business, ihtiyaca özel projeler gerçekleştirdi. Tek şehirde; 15 bin taksi kamerası, 7 bin toplu taşıma kamerası, 3 bin trafik sinyalizasyonu, 2 bin 500 akıllı durak, 4 bin akıllı sayaç, 3 bin 500 akıllı bisiklet olmak üzere toplam 35 bin nesneyi akıllı hale getirdi.

Bir FMCG firması için sahadaki buzdolaplarında görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak dolap içindeki farklı markaların stoklarını takip eden Vodafone Business, dolabın içinde ele alınma sürelerini, geri bırakılma ve geri alınma oranlarını hesaplayabiliyor.

Red Enerji ile yüzde 30'a varan tasarruf elde edildi

Vodafone Business'ın Red Enerji çözümü; elektrik tüketen cihazların enerji takibinin yapılabilmesini, şubeler, makineler arası karşılaştırmalı raporlamaların yapılabilmesini, makinelerin enerji tüketiminin uzaktan izlenebilmesini, geçmişe yönelik tüketimin görülebilmesini, klimaları uzaktan kontrol ederek istenilen dereceye otomatik ayarlanabilmesini, iç-dış aydınlatmaların tek tuşla uzaktan yönetilebilmesini, reaktif enerji takibini ve alarm sistemleri ile istenmeyen tüketimlerin önüne geçilebilmesini sağlıyor. Bu sayede de Red Enerji çözümünü kullanan kurumlar enerji maliyetlerinde yüzde 30'a varan tasarruf elde edebiliyor.

MEXT'te Teknoloji Deneyim Alanı kurdu

Vodafone Business, 2022 yılı sonlarına doğru 5G sağlayıcısı olduğu, dijital üretim tesisi MEXT'in içinde özel bir bölümde ‘Teknoloji Deneyim Alanı' kurdu. Teknoloji Deneyim Alanı'nda, ziyaretçiler interaktif senaryolar ile Vodafone Business'ın üretim, perakende, finans, lojistik gibi farklı sektörlerde uçtan uca teknolojik çözümlerini inceleyebiliyor. Reflexive Board'da 5G'yi eğlenceli bir şekilde deneyimleyebiliyor. MEXT içerisinde sunulan, dördüncü sanayi devrimi için global ölçekte etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olan SIRI (Smart Industry Readiness Index) Vodafone Business müşterilerine özel olarak indirimli sunuluyor. Vodafone Business burada kendi IoT ve Bulut çözümlerini de fabrikaya entegre ederek SIRI'de çıkan dijitalleşme planı ile üretim tesislerinin Vodafone ürünlerini birebirde deneyimleyebilmelerini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Teknoloji Deneyim Alanını ziyaret eden kurumsal müşterilere özel workshoplar yapmayı planlayan Vodafone Business, düzenlediği workshoplarda belirli konu başlıkları üzerinde şirketlerin karar vericileri ile işlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor.

Organize sanayi bölgelerinin dijitalleşmesine öncülük etti

Vodafone Business, organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital trendler hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bir proje başlattı.

Gerçekleştirilen proje kapsamında Vodafone Business, organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve bölgelerde yer alan şirketlerin çalışanlarına yönelik, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı' düzenledi. Eğitimlerde, Dijital Dönüşüm ve Sanayicilere/KOBİ'lere Etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0 ve Temelleri, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, 5G ile Robotik Süreç Otomasyonu, Siber Güvenlik, Üç Boyutlu Yazıcı, Dijital İkiz ve Simülasyon, Blockchain, Dijital Liderlik/Dijital Kültür/Dijital İK ve Dijital Pazarlama konuları ele alındı. Eğitim sürecinin başında ve sonunda yapılan testler ile çalışanların dijital farkındalık düzeyleri ölçüldü.

Verilen eğitimlerle Vodafone Business'ın dijitalleşmesine öncülük ettiği kişi sayısı 1000'e ulaştı. Vodafone Business, önümüzdeki dönemde de Türkiye genelindeki OSB yönetimlerinin ve OSB'lerde yer alan firmaların güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam edecek.

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