Vodafone Business ‘Red Tech' webinar serisinde e-ihracat teknolojilerini anlattı

Vodafone Business, yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ‘Red Tech' webinar serisine devam ediyor. Yedincisi gerçekleştirilen webinarda, dijital dönüşüm ile birlikte büyüyen e-ticaret sektörüne paralel gelişen e-ihracat teknolojileri ele alındı. Vodafone Business Ticari Operasyonlar Kıdemli Müdürü Sinan Gılava'nın açılış konuşmasıyla başlayan e-ihracat webinarı, Vodafone Business Yeni Nesil Çözümlerden Sorumlu Ürün Müdürü Başar Akın'ın e-ihracat çözümlerini anlatmasıyla devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business'ın e-ihracat çözümünde işletmeler; Türkiye'de olan bir web sitesinde isterse otomatik isterse manuel olarak dil çevirisi gerçekleştirebiliyor ve uyarlayabiliyor. Her ülkenin para birimine göre otomatik kur hesapları ile tek tuşla ürününü yurt dışında listeleyebiliyor. Ülkeye göre farklı fiyat stratejileri oluşturabiliyor. Ülkelerin vergi sistemlerinde farklılaşma var ise bu vergi sistemlerini de çok kolay bir şekilde ülkelere göre uyarlayabiliyor. Bununla birlikte dijital pazarlama ve arama motorları için ülke bazlı farklı stratejileri uygulayabiliyor. Global kargo firmaları ve ödeme sistemleri ile entegre bir şekilde çalışabiliyor, özelleştirmek istendiğinde ise entegrasyonu kolay bir şekilde iş ortağı üzerinden yapabiliyor. Yurt dışındaki pazaryerlerine nasıl listelenebileceği endişesi olmadan iş ortağının yönlendirmesi ve hazır entegrasyon çözümleri ile listelenme kolaylığı sağlanıyor. Ülkelere göre web sitesi sayfa tasarımlarını farklılaştırabiliyor ve özelleştirebiliyor. Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca e-ihracat çözümlerinin demosu yapıldı. Webinar, müşteri deneyiminin aktarıldığı soru cevap kısmı ile son buldu.



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