Vodafone Busıness SD-WAN ile şirketlerin ağ yönetim ihtiyaçlarını karşılıyor

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı ‘Red Tech' webinar serisine devam ediyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen webinarda SD WAN teknolojileri, katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı.

Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı olan SD WAN teknolojisinin anlatıldığı webinar, Vodafone Business Kıdemli Satış Müdürü Seniha Küçükyılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başarı hikayeleri kısmında Vodafone Business'ın SD WAN teknolojisinden sağladığı fayda ve elde ettiği verimliliği anlatıldı. Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca ürün demosu da yapıldı.

Verilen bilgiye göre, çoklu lokasyona sahip şirketler için yenilikçi ağ yönetim çözümü olan SD WAN teknolojisi, işletmelerin mevcut kurumsal ağlarına bir ‘üst katman' olarak konumlanıyor. İşletmeler SD WAN arayüzü üzerinden her bir lokasyon için VPN ve internet hatlarını hibrit bir mimari ile yönetebiliyor ve uygulama bazlı öncelik kuralları oluşturabiliyor. Aynı zamanda bulut tabanlı güvenlik çözümleri, her bir lokasyon için tekil kurallar ile gerçek zamanlı devreye alınabiliyor.