Vodafone, elektronik atıkları Bursalı çocuklar için kodlama sınıfına dönüştürdü

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Projeyle elektronik atıkları kodlama sınıflarına dönüştüren operatör, proje kapsamındaki 8'inci kodlama sınıfını Bursa'da faaliyet gösteren 16 yerel iş ortağı ile birlikte Bursa Görükle Dumlupınar İlkokulu'nda açtı. Toplam 10 bilgisayarlı kodlama sınıfında Bursa ve çevresindeki tüm çocuklar ücretsiz eğitim alabilecek. Kodlama sınıfında bir yılda 850 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Bursa Görükle Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel katıldı. Süel, açılışta şöyle konuştu:

“Amaç odaklı bir şirket olarak, 2025 yılına kadar şirketimizin toplam sera gazı salımını yüzde 50 azaltmayı ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Çevresel ayakizimizi küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyoruz. Bu anlayışla uyguladığımız e-atık yönetimi sayesinde e-atıkların yüzde 99'unu yeniden kullanıyor, lisanslı kuruluşa satıyor ya da geri dönüştürüyoruz. Operasyonlarımız, ürün ve hizmetlerimiz sonucu ortaya çıkan e-atıkların hem oluşmasını azaltmaya, hem de geri dönüşümünü artırmaya odaklanıyoruz. E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak üzere hayata geçirdiğimiz ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Topladığımız e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bu projeyle e-atıkları artı değere dönüştürmeyi, böylece hem sosyal hem de çevresel etki oluşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 8'inci sınıfımızı değerli iş ortaklarımızla birlikte Bursa'da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sınıfımızın Bursa ve çevresindeki çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmasını diliyoruz. Operatör olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplam 4 ton e-atık geri dönüştürüldü

Verilen bilgi göre operatör, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Küçük ev aletlerinden bilişim ekipmanlarına, oyuncaklardan eğlence ve spor ekipmanlarına kadar pek çok e-atığın toplandığı projede bugüne kadar 4 ton e-atık geri dönüştürüldü. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu, Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu, Adana Sarıçam Kürkçüler Ortaokulu, Gaziantep Ticaret Borsası Ortaokulu, Bingöl 100. Yıl Ortaokulu, Çanakkale Mahmudiye İlkokulu, Uşak Bir Eylül İlkokulu ve Görükle Dumlupınar İlkokulu'nda kodlama sınıfları açıldı.