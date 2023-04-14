Vodafone FreeZone dünyası yenilendi

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında gençlere yenilikler sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, gençlik markasının yenilenen dünyasında gençlere yeni portföy ve marka işbirliklerinden yararlanma imkânı sunuluyor. FreeZone'lular, internetinden yemeyen sosyal medya ve oyun uygulamaları, çeşitli faydalar ve dijitale özel indirimler gibi pek çok ayrıcalıktan yararlanabiliyorlar. Gençlik markası, sunduğu yeniliklerle gençlerin özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Genç müşterilerimizi ve yaşadıkları zorlukları anlıyor; sunduğumuz faydalarla gençlerin yanında olmaya devam ediyoruz. TOG'un Konda işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Gençlerin İhtiyaçları Araştırması'na göre, gençlerin büyük çoğunluğu ekonomik koşullardan dolayı umutsuz ve iş bulmakta, özellikle pandemi sonrası sosyalleşmekte zorlandığını ifade ediyor. Kendini geliştirip yurtdışına gitmek isteyen, özellikle de dil ve kodlama konularında kendilerini geliştirmeye çalışan; yüzde 97'sinde akıllı telefon olan ancak sadece yüzde 66'sının mobil internet kullandığı bir gençlik görüyoruz. Bu araştırma, gençlerin ihtiyaçlarının özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarında yoğunlaştığını gösteriyor. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak FreeZone dünyasını yeniledik. Genç müşterilerimize yönelik teklif setimizi, hem yeni bir portföy hem de yeni marka işbirlikleri ile zenginleştirdik. Bu kapsamda, gençlik markamıza gelen gençlere, hangi tarifeye gelirlerse gelsinler, tarifelerine ek GB'lar ve çeşitli faydalar hediye ediyoruz. FreeZone'lu gençler için internetinden yemeyen uygulamalara sosyal medya uygulamalarını da ekledik. Ayrıca, tüm FreeZone'lular dönemsel olarak değişen marka işbirliklerinden de yararlanabiliyorlar. Yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Vodafone FreeZone'un yenilenen dünyası hakkında detaylı bilginin vodafone.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

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