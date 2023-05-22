Vodafone Freezone FUT Fest'te yer aldı

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişime katkı sağlamaya devam ediyor. Ana sponsoru olduğu FUT Esports iş birliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeyi sürdüren Vodafone FreeZone, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 4 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen FUT Fest'te yer aldı. Vodafone, turnuvada mücadele eden FUT Esports ekibine destek verirken, konserler, sürpriz hediyeler ve oyunlarla genç oyunseverlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: “Oyun ve espor dünyası her geçen gün daha da büyüyor. Newzoo 2023 verilerine göre, ülkemizde 14 milyon genç aktif olarak farklı platformlarda oyun oynuyor ve oyun içerikleri tüketiyor. Gençlerin yüzde 75'i espordan haberdar, yüzde 73'ü de video paylaşım platformları ve sosyal medya üzerinden oyun içeriklerini takip ediyor. Vodafone FreeZone markamızla 7 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım yaptık. Hem Vodafone'lu müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri, hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Geçen yıl başlattığımız FUT Esports işbirliğiyle gençlerin oyun ihtiyaçlarını ve espor tutkularını desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 4 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen FUT Fest'te yer almaktan ve bu festivale özel olarak düzenlediğimiz etkinliklerle genç oyunseverlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

İş birliğiyle genç oyunseverlere destek

Vodafone FreeZone, FUT Esports iş birliğiyle de hem esporu takip eden gençleri hem de espor ekosistemini destekliyor. Verilen bilgiye göre; FreeZone, bu iş birliği kapsamında bir yandan oyun endüstrisini geliştirecek yeni ve faydalı içerikler üretiyor, bir yandan da oyun turnuvaları ve oyun yayınlarında hem takımın hem esporseverlerin yanında yer alarak ülkemizdeki espor ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunuyor. Vodafone, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017'de esporun önemli takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan şirket, 2018'de Riot Games ile daha kapsamlı bir adım atarak, Türkiye'nin profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru oldu. 2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na ismini veren Vodafone, 2021'de oyun portföyüne Riot Games'in mobil oyunu Wild Rift'i kattı. Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021'i gerçekleştiren şirket, 2022'nin ilk aylarında ise Free Fire 5G Turnuvası'nı düzenledi.

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