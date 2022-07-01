Vodafone, Ipv6 ile kullanıcılarını geleceğe hazırlıyor

Gelecekte çok daha fazla internet ve içeriklere bağlı cihaz olacağı öngörüsünden yola çıkan Vodafone, tüm şebekesini IPv6'ya uyumlu hale getirerek, Mayıs 2022 itibarıyla sabit internet müşterilerine, Haziran 2022 itibarıyla da mobil müşterilerine bu hizmeti pilot bölgelerde vermeye başladı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, “Müşterilerimizin bugün ve gelecekte oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını öngörerek şebekemizde gerekli dönüşümleri yapmaya ve müşterilerimiz için her zaman hazır olmaya devam ediyoruz. İnternete bağlı olan cihaz sayısı, IoT, 5G, M2M, MPN gibi teknolojilerin de katkısıyla her gün artıyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duyan cihaz ve kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte IPv4 kaynakları da yetersiz hale geldi. IPv4 kaynaklarının tükenmek üzere olması IPv6'ya olan ihtiyacı artırdı. Artan bu ihtiyacı daha hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamamızı sağlayacak önemli bir teknolojik dönüşümü tamamlayarak şebekemiz üzerinden mobil ve sabit bireysel müşterilerimize IPv6 hizmeti vermeye başladık. Son teknoloji ne ise ve gelecek bize neleri getiriyorsa müşterilerimize bu hizmeti sunmaya, teknolojiye öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Çift yığın' yöntemi kullanılıyor

Yapılan açıklamaya göre, ‘Çift yığın' yöntemi ile hem IPv4 hem de IPv6 adresleri aynı anda vermeye başlayan operatör, müşterilerine sınırsız erişim imkanı sağlamaya devam edecek. Böylece operatörün müşterileri, IPv4 üzerinden hizmet vermekte olan uygulama ve internet içeriklerine IPv4 adresleri üzerinden, IPv6 üzerinden hizmet vermekte olan uygulama ve internet içeriklerine ise IPv6 adresi üzerinden erişim sağlayacak. Gelecekte IPv6 kullanımının artması ile birlikte IPv4'e olan ihtiyaç azalacak, ancak ‘Çift yığın' yöntemi ile her iki IP adresi de aynı anda kullanılmaya devam edilebilecek.

Sürdürülebilir veri iletişimi

IPv4 teknolojisi 4.3 milyar ( 4.3 109 ) adres sağlarken, IPv6 teknolojisi 340 andesilyon ( 3.4 1038 ) adres sayısı ile eş zamanlı bağlantı sağlıyor. Bu da gelecek erişim teknolojileri için uzun süre yeterli olacak adres sayısı anlamına geliyor. Operatörünü devreye aldığı IPv6'nın geniş adres alanı yanı sıra, giderek artan IPv6 içerikleri ile ekstra dönüşüme gerek kalmadan verimli, yüksek performanslı ve sürdürülebilir veri iletişimi amaçlanıyor.