Vodafone Karakartallılar Beşiktaş efsanesi Süreyya Soner ile buluştu

Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atan Vodafone, alanında bir ilk olduğu kaydedilen Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında siyah-beyazlı ekibin emektar malzemecisi Süreyya Soner ile özel bir buluşmaya hazırladı. 'Ayın Sürprizi' faydası kapsamında sosyal medya üzerinden düzenlenen ve Süreyya Soner'in Beşiktaş JK ile kaç maça çıktığının sorulduğu yarışmayı kazanan 10 Vodafone KaraKartallı, Vodafone Park'ta önce Şeref Turu'na katıldı, daha sonra Red Lounge'da Süreyya Soner ile birlikte 'Güzel Adam Süreyya' belgeselini izledi. Bugün (19 Aralık) itibariyle Vodafone TV üzerinden yayınlanacak belgeseli Vodafone KaraKartallılar internetlerinden yemeden izleyebileceği bildirildi.

Ünlü sunucu Nefise Karatay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmaya Süreyya Soner'in yanı sıra Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve 'Güzel Adam Süreyya' belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Gökçe Kaan Demirkıran da katıldı.

Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, şunları söyledi: "Beşiktaş, semt kültürü üzerine inşa edilmiş, kendine has değerleri olan bir kulüp. Bu değerlerin en önemlilerinden biri de vefa. Beşiktaş JK'ya uzun yıllardır hizmet eden ve adeta camianın kurumsal hafızası haline gelen Sevgili Süreyya Soner'in yaşamı, bu hafızanın çok güzel işlendiği bir belgeselle anlatılıyor. Emekleriyle onlarca yıldır farklı kuşaklardan birçok sporseverin hem saygısını hem de kalbini kazanan Süreyya Soner'in bu güzel organizasyon çerçevesinde taraftarlarımızla buluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında gerçekleştirilen bu vefa dolu buluşma için Vodafone'a ve bugün burada olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz".

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, şöyle konuştu: "Beşiktaşlı abonelerimiz için geliştirdiğimiz Vodafone KaraKartal Hareketi'ni 4 yıldır başarıyla sürdürüyoruz. Bu süreçte, Beşiktaş JK'ya 10 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağladık. Sunduğumuz birçok faydanın yanında bu akşam olduğu gibi böyle güzel anlarda bulunma fırsatını da yakalıyor. ‘Ayın Sürprizi' faydası kapsamında sosyal medyada düzenlediğimiz yarışmaya 2 günde 8 binden fazla başvuru oldu. Yarışmamızı kazanan 10 Vodafone KaraKartallı ‘Güzel Adam Süreyya' belgeselini Süreyya Soner ile birlikte izleme hakkı elde etti. Onlar için unutulmaz bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, tüm Vodafone KaraKartallılara bu anlamlı belgeseli yarın (19 Aralık) itibariyle Vodafone TV üzerinden internetlerinden yemeden izleme imkânı sunacağız. Vodafone KaraKartallılara her ay farklı sürprizlerle özel deneyimler yaşatmaya devam edeceğiz".

Süreyya Soner ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Beşiktaş JK, benim için hayatımın en önemli parçası. Kendimi her anlamda en şanslı Beşiktaşlı olarak görüyorum. 35 yıldan uzun bir süre içinde birçok anı biriktirdim ve bu anılar şimdi çocuklarımıza hatıra bırakacağımız bir belgeselin parçası. Kısa süre önce sinema salonlarından paylaştığımız bu güzel zamanları, şimdi Vodafone Park'ta taraftarımızla birlikte yaşamak da ayrı bir keyif. Burada emeği olan herkese teşekkür ederim".

Beşiktaş'a adanmış bir hayat hikâyesi

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran'ın üstlendiği, Yılmaz Erdoğan'ın seslendirdiği 'Güzel Adam Süreyya' belgeseli, Beşiktaş'ın efsane malzemecisi Süreyya Soner'ın hayat hikâyesini anlatıyor. Eyüp'te doğan, çocukluğu ise Zeytinburnu'nda geçen Süreyya Soner, çok sevdiği dayısı onu Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 yaşındadır. Semt takımlarında kalecik yapan Süreyya, futbolcu formasını giymeyi hayal etmediği Beşiktaş'a malzemeci olarak girmeyi hayal eder ve kısa süre sonra bu hayaline kavuşur. 1981 yılında Beşiktaş Spor Kulübü'nde malzeme sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Süreyya Soner'in Beşiktaş'a adadığı yaşamının anlatıldığı belgeselde Süreyya, bugün artık kaybolduğunu ya da unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak gösteriliyor. Belgesele Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne, Ricardo Querasma gibi birçok isim konuk oluyor.