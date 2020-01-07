Vodafone Kodlama Minibüsü, 11 Ocak'ta İstanbul turuna çıkıyor

Vodafone, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmalarını tek çatıda buluşturan yeni bir projeye imza atacak. Buna göre Vodafone, 41'inci İstanbul Maratonu'nda Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında hayata geçirdiği Vodafone Kodlama Minibüsü ile Spor İstanbul'un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak itibarıyla İstanbul genelinde 30 ayrı spor tesisini ziyaret edecek olan Vodafone Kodlama Minibüsü'nde, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13.00-16.00 arasında olacak şekilde 2 seansta kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Şirket olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nda da çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Aynı zamanda, bir kodlama minibüsü oluşturarak, Spor İstanbul'un eğitim verdiği çocuklara kodlama öğretmeyi planladık. Böylece, Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü'ne davet ediyoruz."

81 ilde 100 bin çocuğa kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Yarını Kodlayanlar projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016'dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.