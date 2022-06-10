Vodafone online video pazarında ortaklığa gitti

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmak amacıyla yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Operatörün Türkiye'nin önde gelen yerli online video platformlarından biri olan BluTV ile yaptığı yeni iş birliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri mobil ödeme servisi üzerinden BluTV'yi Vodafone'lulara özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. Şirket olarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın ve ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğine erişme imkânı sunuyoruz. Online video platformu ile yaptığımız yeni işbirliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterilerimiz, mobil ödeme servisimiz üzerinden online video platformunu, özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Bu özel işbirliği için BluTV yetkililerine teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Platformun kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ ise şöyle konuştu: “Online video platform olarak, sektörünün lider firmalarından biri olan Vodafone ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı son derece mutluyuz. Bu kapsamda operatörün müşterileri, platformumuzda yer alan tüm içeriklere aylık ya da yıllık olarak indirimli fiyatlarla ulaşabilecek. Türkiye'nin ilk ve lider yerli online video platformu olarak yerli ve yabancı dizi ve filmler, her biri kült haline gelmiş orijinal yapımlar, canlı TV ve discovery+ stratejik ortaklığıyla içerik yelpazemizi her geçen gün zenginleştirip üyelerimize sunmaya devam ediyoruz. Platform olarak operatör ile yaptığımız bu özel işbirliğinin bir başlangıç olmasını diler; bu sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Yerli ve yabancı 10 bin saatten fazla içerik

Verilen bilgiye göre yerli online video platformu, kullanıcılarına birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını istedikleri zaman, istedikleri yerden, reklamsız izleme imkânı sunuyor. Yerli ve yabancı 10 bin saatten fazla içeriğin yer aldığı platforma internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.