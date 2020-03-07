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Vodafone Park'ın zemini zarar gördü

Vodafone Park'ın zemini zarar gördü
Vodafone Park'ın zemini zarar gördü

Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası maçında siyah-beyazlı taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu zemin zarar gördü.

Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2 - Tıkla İzle

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın futbol takımları Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Seyirciye açık olarak yapılan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, sahaya sis bombası ve meşaleler attı. Sahaya atılan yanıcı maddeler ilk yarıda oyunun durmasına sebep olurken, zeminin bir kısmına da zarar verdiği görüldü.

Siyah-beyazlı futbolcular, sahaya sis bombaları ve meşalelerin atılmasının ardından taraftarlara uyarılarda bulundu ve atılan maddeleri saha kenarına çıkarttı.

Bora Akyol

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