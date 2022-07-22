Vodafone, portföyüne bir teknoloji markası daha ekledi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarındaki ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. “Yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü” mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren operatör şimdi de Razer gaming ürünlerini satışa sunmaya başladı. Portföyünde yaklaşık 30 markanın 250'nin üzerinde teknolojik cihazını bulunduran operatör, Razer'ın mouse'dan oyuncu koltuğuna, yayın ekipmanlarından gamepad'e kadar çeşitlenen geniş ürün yelpazesini faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla müşterileriyle buluşturuyor. Söz konusu ürünlerine Vodafone mağazaları ve vodafone.com.tr'den ulaşılabildiği aktarıldı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Operatör olarak, yeni nesil perakendecilik konusunda önemli adımlar atmaya ve müşterilerimizin değişen alışveriş eğilimlerine uygun bir şekilde yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızda ve vodafone.com.tr'de yeni nesil ürünlerin olmasına önem veriyoruz. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini portföyümüze katıyoruz. Razer markasıyla gaming kategorisindeki ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Bu sayede, oyunseverler yüksek teknolojiye sahip bu ürünlerine faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla sahip olabiliyor. Amacımız, müşterilerimiz için özel avantajlı teklifleri yakaladığımız ve geniş ürün yelpazesine sahip olduğumuz oyuncu ekipmanları kategorisini büyütmek. Operatör olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni ürünlerle büyüyor

Yapılan açıklamaya göre, portföyünde yaklaşık 30 markanın 250'nin üzerinde teknolojik cihazını bulunduran operatör, Yeni Nesil Kulaklık, Hoparlör, Akıllı Bileklik, Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Saat kategorilerinde ürün ve marka çeşitliliğini artırırken, yeni kategorilerle de portföyünü sürekli genişletiyor. Oyun ve Hobi, Sağlık ve Bakım, Küçük Ev Ürünleri ve Akıllı Ev Ürünleri kategorilerine özel ürünler sunan operatör, yeni nesil teknolojik cihaz kategorisinde her geçen gün büyüyor.