Vodafone Red kullanıcıları 2 milyar 318 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone Red kullanıcılarına son 1 yılda yurtdışı faydaları, GSM dışı faydalar, içerik servisleri ve sponsorluklar ile toplam değeri 1 milyar TL'yi aşan fayda sağlandı. Bu faydanın önemli bir bölümünü uluslararası dolaşım alanında sunulan ayrıcalıklar oluşturdu. Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red'liler, bu süreçte 2 milyar 318 milyon GB mobil internet kullandı, 55,4 milyar dakika konuştu, 2,6 milyar SMS attı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla 2022'de de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ettik. Red müşterilerimize son 1 yılda yurtdışı faydaları, GSM dışı faydalar, içerik servisleri ve sponsorluklar ile toplam değeri 1 milyar TL'yi aşan fayda sağladık. Bu faydanın önemli bir bölümünü, bugün tüm Avrupa dahil 131 ülkeyi kapsayan uluslararası dolaşım hizmetimiz sayesinde sunduğumuz ayrıcalıklar oluşturdu. Şirket olarak, dijital ürün ve hizmetlerimizle Red müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

İşlemler dijitalden yapıldı

2022'de Vodafone Red kullanıcılarının yüzde 76'sı aktif olarak her ay “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Böylece Red'liler, ayda ortalama 20 kez “Vodafone Yanımda” ile etkileşime girmiş oldu. Diğer yandan, Red müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ı aktif olarak dijital asistan TOBi'yi ziyaret etti ve fatura ödeme, tarifesinde kalan kullanım haklarını görüntüleme ya da internet ek paketi satın alma gibi işlemleri interaktif bir şekilde TOBi ile gerçekleştirdi. Red'lilerin TOBi ile konuşma hacmi 15 milyonu buldu.

Kullanıcılar, 2022'de de popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullandı. Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan kullanıcılar, olmayanlara göre ortalama 2,7 kat daha fazla internet tüketti. Kullanıcılar, mesajlaşma uygulamaları yönüne 7,6 milyon GB, sosyal medya uygulamaları yönüne 35 milyon GB, müzik uygulamaları yönüne 261 bin GB, video uygulamaları yönüne 6,6 milyon GB ve dijital TV uygulamaları yönüne 17 bin GB internet kullandı. Böylece bir kullanıcı, sosyal medyada internetinden yemeden 3,7 milyon gün vakit geçirdi.

Marka işbirlikleri 800 milyonu aşkın kez kullanıldı

Vodafone Red marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 800 milyonu aşkın kez kullanıldı. Kullanıcılar, bu süreçte yaklaşık 50 bin kez İstanbul Havaalanı'na ücretsiz transfer hizmetini kullandı. Vodafone Red, 2022'de yeme-içme, ulaşım ve eğlence alanlarında yeni marka işbirliklerine de imza attı.

Vodafone'un 2022'de sunduğu ve otel rezervasyonu, uçak bileti, otobüs bileti, araç kiralama, tur paketleri ve transfer rezervasyonları gibi hizmetlerin verildiği “Seyahat Yanımda”da tüm işlemlerin yüzde 64'ü Red'li kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.

Kullanıcıların 2022'de yurtdışı hizmetlerinin kullanım oranı da arttı. Son 1 yılda 800 bini aşkın kullanıcı yurtdışında kullanım yaptı. Kullanıcıların en çok ziyaret ettiği 5 ülke Yunanistan, Almanya, Bulgaristan, Irak ve Fransa; en çok aradığı 5 ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa ve Mısır oldu.

Vodafone Red'in marka yüzü Zeynep Bastık ile başlattığı akustik performans serisi kapsamında 2022'de Silivri ve Urla'da iki konserin çekimi tamamlanarak sosyal medya üzerinden izleyicilerle paylaşıldı. Bu çekimlerde Bastık'ın solo performanslarının yanı sıra Emir Can İğrek ve Yasmin Levi gibi ünlü isimlerle düet performansları da yer aldı.

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