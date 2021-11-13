Vodafone TV'den tatilde çocuklara özel içerikler

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, birinci dönem ara tatiline girmeye hazırlanan çocuk takipçileri için yüzlerce içerikten oluşan zengin bir portföy hazırladı. Dijital televizyon platformu, birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklara ara tatilde eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleri bir arada sunacak. Kullanıcıların, dijital televizyon platformunun çocuk içeriklerini hiçbir ek ücret ödemeden paketleri çerçevesinde seyredebilecekleri belirtildi.

Konu hakkında konuşan Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, “Dijital televizyon platformumuzla Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuk takipçilerimiz için de portföyümüze yeni içerikler katıyoruz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan çocuklarımız için birinci dönem ara tatilini renklendirecek yüzlerce içerik hazırladık. Birbirinden cazip ve keyifli çocuk kanalları, animasyon filmleri ve tiyatro oyunları ile çocuklarımızın tatil dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini hedefliyoruz. Operatör olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

İçerikler hakkında şu bilgiler verildi: Dijital televizyon platformunun sunduğu çocuk profilinde, ebeveynlerin güvenle açıp çocuklarına izletebilecekleri, çocuklara uygun seç-izle içerikler ve canlı TV kanalları bulunuyor. Çocuklar, sevilen çizgi filmler ve animasyonlara ek olarak, içlerinde Disney Junior, Disney Channel, Cartoon Network ve Duck TV'nin de bulunduğu 7 çocuk kanalı sayesinde ilgi ve merak alanlarına uygun içerikleri keyifle seyredebiliyor.

Yeni animasyon filmleri

Çocuk içerikleri portföyüne yeni animasyon filmleri de ekleyen dijital televizyon platformu; sevilen çizgi dizi Scooby Doo'nun beyaz perde uyarlaması ‘Scoob', Peter Lepeniotis'in yönettiği animasyon ‘Küçük Kahramanlar', Rebecca Sugar tarafından Cartoon Network için yapılan ‘Steven Universe Filmi', Batman ve Ninja Kaplumbağalar'ın karşılaşmasını anlatan ‘Batman: Ninja Kaplumbağalar', Cressida Cowell'ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhaların efsanevi dünyasında geçen macera komedi ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin', efsane aile Jetgillerin dünyanın en profesyonel güreşçileriyle karşılaştığı ‘Jetgiller: Robo-Güreş', legolar evreninde geçen ‘Lego Filmi', yenilmez Galyalıların gücüne güç katan sihirli iksir için verdikleri mücadeleyi anlatan ‘Asterix Sihirli İksirin Sırrı' ve daha birçok macera ile çocuklar ve aileleri için eğitici, öğretici ve eğlenceli animasyon filmleri sunuyor.

Popüler çocuk oyunları

Dijital televizyon platformu ayrıca, tiyatrosever çocuklar için çocuk oyunları da sunuyor. Dijital televizyon platformunda ‘Dişimdeki Yabancı', ‘Kurnaz Tilki', ‘Haylaz Karga', ‘Meraklı Papağan', ‘Fareli Köyün Kavalcısı', ‘Bulutlar Ülkesi', ‘Sirk Kedileri' gibi popüler çocuk oyunları seyredilebiliyor.

Dijital televizyon platformu, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor.